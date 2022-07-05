Из Крыма в бывшую Украину пошли автобусы. Поезда пока не рискуют

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За пять дней автобусами в Херсон и Мелитополь из Симферополя и в обратную сторону воспользовались около 500 пассажиров. Ежедневно отправляется по два рейса за Перекоп и в Крым, и при необходимости транспортники готовить расширить географию и частоту поездок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в министерстве транспорта Крыма.

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«Более 150 пассажиров перевозят в день автобусы из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области и обратно. Регулярным автобусным сообщением между Крымом и Херсоном, Херсонской, Запорожской областями с начала открытия сообщения воспользовались около 500 пассажиров», – говорится в сообщении.

По территории Крыма пассажиров перевозят автобусы госпредприятия «Крымтроллейбус», а после прохождения пограничного контроля на украинской стороне – перевозчики Херсона, Мелитополя и Бердянска.

На маршруты выходят автобусы третьего класса, повышенной комфортности, междугороднего типа. При посадке на автостанции «Курортная» в Симферополе пассажиров проверяют сотрудники Росгвардии, на автовокзалах освобожденных территорий – сотрудники военной гражданской администрации.

К концу недели Минтранс подведет итоги пассажиропотока для дальнейшей организации перевозок. Пока автобус идет экспресс-маршрутом, без остановок в других населенных пунктах.

Что касается железнодорожных перевозок, возобновление которых планировалось с 1 июля, но было отменено из соображений безопасности, то никакой информации о новой дате запуска поездов «Джанкой – Херсон» и «Джанкой – Мелитополь» нет. На сайте компании-перевозчика расписание движения не указано, купить билеты возможности нет. В пресс-службе «Южной пригородной пассажирской компании» информацию не предоставляют.

Между тем, железнодорожное и автобусное сообщение с Луганской и Донецкой народными республиками собирается наладить Ростовская область. О конкретных сроках пока речь не идет, но губернатор Василий Голубев заверил, что областные власти «окажут содействие всем, кто будет принимать участие в этом процессе».

«Все зависит от ситуации, сроков здесь я бы не стал называть. Чем быстрее, тем лучше. Совершенно точно, что сегодня очень много людей приезжает из Донецкой и Луганской республик для решения обыкновенных своих вопросов, чисто житейских», – цитирует губернатора ТАСС.

Напомним, перенос запуска железнодорожного пассажирского сообщения с Херсоном и Мелитополем официально произошел по причине неурегулированных вопросов безопасности.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что актуализированная информация о расписании движения поездов будет размещена в течение 1 июля, а мероприятия по безопасности будут завершены в течение нескольких дней.

2 июля в поселке Акимовка под Мелитополем из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием из Крыма.