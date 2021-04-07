Из лагеря для мигрантов в Западной Боснии сбежали 50 коронавирусных больных

07.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Более полусотни мигрантов, проживающих в лагере в Велика-Кладуше Уна-Санского кантона Федерации БиГ сбежали из карантина, где находились с подозрением на ковид.

Об этом сообщила министр здравоохранения кантона Уна-Санского кантона Нермина Джемалович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел в лагере «Мирал», при этом, по свидетельству очевидцев, никто даже и не попытался остановить беглецов.

«Они просто вылезли из контейнера и перепрыгнули через забор», – сказала Джемалович, добавив, что ответственность за произошедшее несет служба безопасности лагеря.

Заражение ковидом ранее было выявлена ​​у 150 мигрантов из «Мирала», после чего профилактическая изоляция была назначена еще для 80 контактировавших с ними. В лагере «Боричи» заразились 45 мигрантов и 12 рабочих лагеря, в лагере «Седра» 11 человек, ожидаются результаты анализов еще для 152 мигрантов .

В 90-е годы Велика-Кладуша стала бошнякским центром сопротивления сараевским сепаратистам-исламистам. Местный лидер Фикрет Абдич, в годы СФРЮ превративший этот край в процветающую область, благодаря созданному им мощному холдингу «Агрокомерц», работавшему со всей Европой, выступал за сохранение единой Югославии.

Фикрет Абдич.

Ролик, посвященный холдингу «Агрокомерц».

Видя, что исламистские лидеры во главе с Алией Изетбеговичем ведут дело к войне, он провозгласил поначалу Автономную область Западная Босния, а затем и Республику Западная Босния. Абдич договорился с хорватским руководством об экономическом сотрудничестве, с руководством Югославии – о политическом сотрудничестве, а с руководством Республики Сербской – о военном сотрудничестве.

После того, как Сараево направило на него карательную экспедицию из соседнего Бихача, региональный лидер создал собственную армию, принципиально одев ее в форму Югославской народной армии.

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Ролик в честь бошнякско-югославской Армии Западной Боснии.

В 1995 году при поддержке авиации НАТО, бошнякско-хорватским блицкригом Республика Западная Босния была уничтожена и зачищена вместе с частью территорий Республики Сербской и Республикой Сербская Краина в Хорватии, многие ее жители бежали в Европу. Фикрет Абдич был осужден на десять лет за «военные преступления». После выхода на свободу он баллотировался на пост мэра Велика-Кладуши, победил, но не смог вернуть краю былого процветания, поскольку Сараево сделал ставку на его экономическое удушение, отобрав и разграбив активы прежнего «Агрокомерца». В июле 2020 года престарелый Абдич был арестован по обвинению в «злоупотреблении полномочиями» и по сей день находится в тюрьме в ожидании суда.

Исламисты издеваются над двумя пленными бойцами Республики Западная Босния.

На сегодняшний день некогда процветающая Западная Босния, входящая в состав Уна-Санского кантона, является одним из депрессивных регионов Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ, массово заселяемой мигрантами, лагеря для которых организовываются в полузаброшенных активах «Агрокомерца».