Из ЛНР выдворили бежавшего с Украины «торчка» – сына СБУ-шников

04.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Министерством государственной безопасности ЛНР задержан гражданин Украины Владислав Безуглый, оказавшийся сотрудником украинской полиции и сыном сотрудников СБУ, который пытался скрыться на территории ЛНР от долгов, скопившихся в результате употребления и продажи наркотиков.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Министерства Государственной безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам задержанного, до мая 2019 года он проходил службу в рядах Национальной полиции Украины, где пристрастился к наркотическим веществам и впоследствии занялся их сбытом. В результате образовавшихся долгов наркоторговец был вынужден уволиться со службы и отправиться в Луганск.

«Я приехал из Северодонецка, здесь в Луганске родился и вырос, здесь у меня дом. В 2014-м году родители получили приказ выезжать на территорию Украины. Родители сотрудники службы безопасности, отец Безуглый Александр Витальевич – полковник, мать Безуглая Светлана Юрьевна – лейтенант, должностей не знаю, занимаются, как я понимаю, наружным наблюдением.

Проходил я службу в управлении полиции города Лисичанска. Под конец службы начал заниматься распространением закладок, одновременно употреблял амфетамины, канабиноиды. Появились долги, порядка пятидесяти тысяч гривен. Товарищ из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков предупредил, что мной заинтересовались, сказал, чтобы я прекратил.

Родители о моём поступке узнали, когда я уже стоял на пункте пропуска. После моих проблем с наркотиками отношения с ними немного натянутые», – рассказал задержанный.

С целью пресечения деятельности, угрожающей государственной безопасности ЛНР, принято решение о запрете въезда Владиславу Безуглому на территорию республики.