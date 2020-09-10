Из Марины Порошенко решено лепить Тихановскую-Навальную

10.09.2020, Киев, Игорь Петров

«Европейская солидарность» может выдвинуть на местные выборы Марину Порошенко в качестве кандидата на пост мэра Киева.

Об этом в программе «Соло» на телеканале «112 Украина» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сейчас много говорят о Порошенко. Думаю, если и будет Порошенко участвовать в выборах, то это будет Марина Порошенко. Во-первых, сейчас очень модный тренд – феминистская повестка.

Во-вторых, это, скажем так, именные или титульные кандидаты: Тихановский сидит – Тихановская стала президентом, Юлия Навальная под «титулом» Навального будет возглавлять российскую оппозицию. Поэтому такая история может быть.

Для них это был бы удачный «ход». Потому что Порошенко идти на выборы мэра – проиграть. Но такие люди не могут проигрывать, это удар по их имиджу, реноме, самолюбию. Президенты не могут идти на выборы мэра, даже Киева, и проигрывать. А выиграть у Кличко не получится.

А «передача полномочий» под одной шапкой – вполне. Учитывая эту феминистскую волну и «титульное» направление», – сказал Вадим Карасев.