Из Минобороны Украины погнали замов

Игорь Шкапа.  
18.09.2023 13:00
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Сегодня украинский министр обороны лишился почти всех своих заместителей.

Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», было принято на заседании Кабинета министров Украины  сеголдня.

Сегодня украинский министр обороны лишился почти всех своих заместителей. Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Так, от своих обязанностей освобождены следующие замы: Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега. Кроме того уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.

Пока на своей должности остается первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Следует отметить, все уволенные сегодня чиновники заняли свои должности при Алексее Резникове, который ушел в отставку 5 сентября после скандала, связанного закупками для ВСУ по баснословным ценам.

Вместо Резникова новым министром был утвержден Рустем Умеров.

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