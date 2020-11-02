Из Москвы продолжают отправлять гумконвои на Донбасс

02.11.2020, Москва, Сергей Рулёв

В воскресенье около двадцати москвичей приехали на окраину Москвы в ТЦ Бирюлёва для загрузки гуманитарной помощи жителям Донбасса. «Это уже тридцать первый гуманитарный конвой, который уходит на Донбасс, где нет ни единой копейки бюджетных средств», – рассказала руководитель Международной группы «Москва-Донбасс» Елена Романенко.

«Вещи собирали буквально по копейке, по рублю. И огромное русское спасибо нашим немецким друзьям из Фонда помощи детям, пострадавшим от войны, – они не только помогают детским садам, школам, детям Донбасса, но и оплачивают доставку грузов от Москвы и до Донецка-Луганска», – рассказал активист общества «Москва-Донбасс» Сергей, который вместе с машиной поедет до самой последней точки разгрузки.

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радиционно в машину грузили книги, учебники, одежду, предметы личной гигиены, игрушки, бытовую химию и технику, мебель, санки, короче, всё, что только может пригодиться человеку в повседневной жизни.

Среди участников погрузки было много бывших граждан Украины из Николаева, Харькова, Стаханова, Донецкой и Луганских областей, были даже бывшие ополченцы-добровольцы из бригады «Призрак» имени Алексея Мозгового.

Кстати, водитель тягача, который поведёт машину, из Стаханова (ЛНР) и провёл таких конвоев не один десяток, а дорога туда-обратно занимает около 2,5 тысяч километров.

«Кстати, и мне пришлось приложить руку на погрузку ящиков, пакетов, бутылей и мешков. Ох, и не лёгкая это работа», – рассказал репортёр Сергей Рулёв.