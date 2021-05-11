Из Москвы в Казань направлена бригада врачей – специалистов по огнестрельным ранениям

11.05.2021, Москва, Елена Острякова

Заседание правительства РФ началось сегодня с минуты молчания в память о жертвах теракта, который произошел сегодня в школе в Казани.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших. По его распоряжению в ближайшее время в Казань вылетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с бригадой медицинских специалистов, а так же министр посвещения Сергей Кравцов.

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«Обеспеченны всем необходимым, но тем не менее, мы с ними находимся на непосредственной связи, любая помощь и любое содействие будет оказано, я имею в виду, в первую очередь медицинские специалисты, лекарства, оборудование. Хочу сказать, что ранения, тяжелые ранения огнестрельные, там требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям, именно такие и управляются сейчас в республику», – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе зарегистрированным на себя оружием. Погибло 8 человек: 4 мальчика, 3 девочки и учитель. 21 человек находится в больнице, 6 детей находятся в реанимации. В Татарстане объявлен траур.