«Из мясных штурмов ВСУ ничего не выйдет» – в Киеве раскритиковали Зеленского

Вадим Москаленко .  
21.08.2023 23:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Уже многие на Украине говорят о проводимых киевскими генералами мясных штурмах и неспособности ВСУ дойти до границ 1991 года.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже многие на Украине говорят о проводимых киевскими генералами мясных штурмах и неспособности ВСУ...

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«То, что Зеленский сказал по поводу Белгорода – это ничего не значит, за этим ничего не стоит. То, что он сказал – просто наши хотелки, что мы будем такие непреклонные и нерушимые, и всё равно будем гнать до границ 1991 года.

А чем мы будем гнать? По людским ресурсам, если мы и дальше будем их палить в таком ключе, как у нас все говорят, а уже открыто говорят про мясные штурмы, что неподготовленная пехота бросается в бой, что пригоняют диабетиков. Каким образом Украина может выйти на границы 1991 года с таким отношением к живой силе?», – сказал Романенко.

«Да никак она не выйдет. Это всё болтовня, которая закончится тем, что когда Штатам и Европе надоест обеспечивать помощь, то они просто её прекратят, вот и всё», – добавил политолог.

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