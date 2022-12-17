«Из народа все высосали. Теперь взялись за бизнес»: украинская телеведущая о сборах на ВСУ

Пожертвования на ВСУ со стороны украинцев критически сократились, и необходимо не упустить момент, пока остаются платёжеспособными большие компаний и корпорации.

Об этом на украинско-израильском технологичном саммите заявила бывшая крымчанка, украинская телеведущая Маша Ефросинина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу сказать, что весь процесс донатов значительно уменьшился. Если посмотреть на весну этого года, люди помогали всем, чем могли. Это было что-то невероятное. Тогда было впечатление, что нам помогает весь мир, как материальной, так и гуманитарной помощью. Потом был очень сильный спад», – говорит телеведущая.

«Но я вам так скажу, что Украина беднеет, и это очевидно. Тут не нужно быть даже экономистом, чтобы понимать, что такое 8 миллионов людей на сегодняшний день потеряли работу и не знают, чем заняться и живут на свои сбережения, если они есть. Люди те, что жертвовали весной всё что было, то теперь у них этого нет. Но первоочередными получателями донатов всегда были ВСУ и, конечно, сегодня продолжается помощь армии. И это естественно помочь победить и выжить, сегодня нужно только победить. Дальше, типа, разберёмся. Уменьшение донатов есть, но мы переключились на большие бизнесы. Бизнесы, которые имеют сознательность социальную, и имели её всегда, занимались благотворительностью в мирные времена, и они продолжают перепрофилироваться. Единственное, что если большой бизнес, компания, корпорация принимает решение, что не на вооружение, тогда они смотрят, где есть фондирование с гуманитарной и социальной помощью. То есть мы, конечно, всегда не первоочередные», – сказала Ефросинина.