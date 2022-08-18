Из «незалежной» посыпались сообщения о бомбардировке Севастополя – губернатор отбил атаку укроботов

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Новости Украины

Вслед за Керчью серия хлопков прозвучала в Севастополе.

По свидетельству очевидцев, два гулких взрыва без горения прозвучали в районе аэродрома «Бельбек», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Два громких хлопка были слышны в разных районах города. В отличие от Керчи, где многие видели полет двух ракет, которые сбили ПВО, в Севастополе очевидцев не нашлось. Только две вспышки в небе с последующей звуковой волной.

«ПВО на Бельбеке сработали, факт. Кого и сколько не знаю пока, – сообщил «ПолитНавигатору» источник в МЧС. – Ударов (попаданий) не было, все взрывы в воздухе».

Как по команде в сети активизировались украинские каналы, объявившие об экстренной эвакуации русских из Крыма. Еще вчера они сообщали, что полуостров в спешном порядке покинули глава Крыма Сергей Аксенов и спикер парламента республики Владимир Константинов. Про эвакуацию губернатора Севастополя Михаила Развожаева укроботы забыли – он же не пробивается по поисковикам в категории Крым.

Между тем, губернатор сделал в своем телеграм-канале такую запись:

«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал. Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников».