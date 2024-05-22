Из новой попытки тотальной мобилизации ничего не выйдет – майор ВСУ

Анатолий Лапин.  
22.05.2024 15:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Массовая мобилизация на Украине, которая возможна после вступления в силу нового закона, не состоится. Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил майор ВСУ Сергей Алымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Алымова, все, что изменится – это то, что нежелающие служить потенциальные уклонисты превратятся в отказников.

Массовая мобилизация на Украине, которая возможна после вступления в силу нового закона, не состоится....

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«Она [мобилизация ] не состоится… Те люди, которых сейчас мобилизуют, вопреки желанию, это не уклонисты. Уклонисты – это когда суд выносит решение от трех до пяти и тебя направляют в места лишения свободы. Вот это уклонисты. А те люди, которых сейчас уклонистами называют, это отказники. Такие же есть на фронте. Они там, где нет подразделения, нет доброго командира и неправильно спланирована боевая работа. Вот там они есть, а эти люди – не уклонисты, а отказники», – заявил Алымов.

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