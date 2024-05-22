Из новой попытки тотальной мобилизации ничего не выйдет – майор ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Массовая мобилизация на Украине, которая возможна после вступления в силу нового закона, не состоится. Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил майор ВСУ Сергей Алымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Алымова, все, что изменится – это то, что нежелающие служить потенциальные уклонисты превратятся в отказников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Она [мобилизация ] не состоится… Те люди, которых сейчас мобилизуют, вопреки желанию, это не уклонисты. Уклонисты – это когда суд выносит решение от трех до пяти и тебя направляют в места лишения свободы. Вот это уклонисты. А те люди, которых сейчас уклонистами называют, это отказники. Такие же есть на фронте. Они там, где нет подразделения, нет доброго командира и неправильно спланирована боевая работа. Вот там они есть, а эти люди – не уклонисты, а отказники», – заявил Алымов.