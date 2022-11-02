Из плена возвращён симферополец – ждут ещё нескольких крымчан

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Новости Украины

Из украинского плена удалось вызволить жителя Симферополя, участвующего в СВО. Еще нескольких крымчан обменяют на этой неделе.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы работаем по тем ребятам, которые там в плену находятся. Кстати, там на этой неделе обменяли, нашли парня, нашего, симферопольского. Ещё ряд обменов у нас завтра будет. Всем поможем вернутся домой. Сам держу всё на контроле, дай Бог всем поможем там вернуться домой» – заверил Аксёнов.

Он напомнил, что на уровне местных администраций должны быть персонально закрепленные за каждой семьей военнослужащего в зоне СВО, «чтобы никто никого не искал», особенно для помощи в вопросах устройства детей. Кроме того, чиновники должны держать связь с мобилизованными из Крыма, чтобы знать – получили они или нет отправленную им экипировку и технические средства, купленные за внебюджетный счет.

«Ко мне обращаются в день приличное количество людей, и все их вопросы можно решить, подавляющее большинство, – подчеркнул Аксенов. – Там, где нужна материальная помощь, люди находятся в тяжелой ситуации, передавайте данные. Хотя они и так обращаются напрямую».

Глава Крыма считает, что меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках мобилизации, и их семей – должны быть упорядочены для всех субъектов. Соответствующие предложения и законодательные инициативы от Крыма будут внесены на федеральный уровень в ближайшее время. Это касается вопросов трудоустройства, поступления вне очереди в дошкольные учреждения, материальной помощи.