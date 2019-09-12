Из-под Украины выбивают последнюю основу государственности

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

В случае, если украинская власть проведет неграмотную земельную реформу, то Украина может лишиться своей государственности.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская» заявил экс-министр экономики Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, сегодня последнее, на чем держится украинская экономика – это аграрный сектор.

«Гончарук, премьер-министр, высказался по ключевому для украинцев вопросов. Он сказал, что правительство намерено землю иностранцам все же, продавать. Это тема, которая давно обсуждалась: разрешить иностранцам скупать украинские земли или не разрешить. Правительство считает, что нужно разрешить при условии, что они здесь зарегистрируют юрлица и заплатят необходимые налоги.

Тут настолько глобальный вопрос, который определяет все будущее украинского государства. В сущности, Украина, кстати, основная отрасль – это аграрная, сельское хозяйство, это основная отрасль, которая дает нам валюту и на которой базируется вообще вся наша страна. Если провести такие реформы неграмотно, то, по сути, из-под украинского государства будет выбита последняя основа. Тут не каламбур, а правда, что Украина как государство и украинская экономика стоят на земле», – заявил Суслов.