Из польской правящей партии уходят политики, протестуя против льгот для беженцев с Украины

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Новости Украины

В Польше сообщается, что очередные члены правящей партии «Право и справедливость» покидают ряды возглавляемой Ярославом Качиньским организации в знак протеста против политики правительства в отношении Украины. Пока данный процесс происходит на местном и региональных уровнях.

О своем решении покинуть ряды «ПиС» на днях публично объявил депутат городского совета города Пабянице (Лодзинское воеводство в центральной Польше) Марцин Вольский. Вольский объясняет причины своего решения следующим образом:

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«Польско-украинский союз, вливание в польскую систему образования, здравоохранения трех миллионов граждан чужого государства, признание им государственных идентификационных номеров (фактически гарантирующих им все права, которыми пользуются граждане Польши), социальных пособий и одновременное освобождение их от уплаты налогов и других платежей, а все это в условиях гигантских размеров госдолга, резко поднимающихся цен, инфляции и плачевных перспективах на будущее».

Вольский был членом ныне правящей партии с момента ее учреждения в 2002 году. Ранее состоял в рядах «Согласия центра», предыдущей партии Ярослава Качиньского. Политик пока не поделился информацией про свои ближайшие политические планы и проекты.

На фоне грядущего кризиса и критики привилегий для беженцев из Украины, в Польше усиливаются тенденции к политическим расколам, которые могут способствовать появлению новых политических игроков.