Из правительства Крыма уволился ставленник спикера Госсовета. Кто займет должность?

11.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Министр строительства и архитектуры Республики Крым Сергей Кононов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кононов занимал должность с октября 2014 года. Такое долгожительство в правительстве с бешеной текучкой кадров объясняли покровительством спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Десять лет – практически с институтской скамьи – Кононов работал в ООО «Консоль ЛТД», принадлежавшей Константинову. Находясь в должности, министр не забывал «альма матер», награждая «Консоль» премиями и не только.

Отставку Кононова глава Крыма Сергей Аксенов объяснил тем, что министр не решал проблему обманутых дольщиков. Проблема назревала давно, но совещание по ней Аксенов провел в начале декабря, устроив разнос профильному министру.

Комиссию по проблемам дольщиков теперь возглавил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, он же вчера объявил об отставке Кононова.

Евгений Кабанов, который курирует выполнение федеральной целевой программы, вступил в должность недавно. Его назначение вызвало в республике много вопросов, поскольку новоиспеченный вице-премьер до недавнего времени владел строительной фирмой «Интерстрой», активно работающей и в Севастополе, и в Крыму.

Ожидают, что он может пролоббировать на министерскую должность свою креатуру. Критики допускают, что после этого будут продвигаться интересы уже не «Консоли», а «Интерстроя».

Впрочем, некоторые эксперты уверяют, что Кабанов не настолько самостоятельная фигура. Якобы, за ним стоит влиятельный экс-мэр Ялты Андрей Ростенко. Весной этого года он был арестован по подозрению в незаконной передаче земли в Алупке в муниципальную собственности. За Ростенко вступился весь крымский бомонд, начиная с главы республики Сергея Аксенова. Экс-мэра скоро выпустили из СИЗО, он сохранил должность советника при правительстве Крыма.

Случайно или нет, но долго откладывавшееся назначение Кабанова произошло тут же после того, как уголовное дело против Ростенко закрыли.

Кого будет предлагать на должность Ростенко, угадать трудно. За годы его руководства Ялта буквально заросла многоэтажками, так что связи с девелоперами у экс-мэра обширные.

Есть также версия, что на освободившееся место назначат «варяга» с материка. Для Крыма, где местечковая элита ревниво охраняет занятые позиции, это очень нехарактерно. Здесь от «понаехавших» быстро избавляются.

«На пост министра строительства пророчат некого Тарасова Никиту Сергеевича, данных о нем никаких, есть предположение, что, возможно, это специалист из Санкт-Петербурга, был архитектором одного из районов», – написал крымский блогер Александр Талипов.

Сергей Аксенов пообещал, что кандидатура нового министра будет названа до конца недели.