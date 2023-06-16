«Из простого школьника – в стильного бандеровца»: В вотчине Порошенко детям выстригают трезубцы

Михаил Рябов.  
16.06.2023 15:25
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Украина


В Виннице – считающейся вотчиной Петра Порошенко, среди школьников под влиянием обработанных пропагандой взрослых, становятся популярными прически с выстриженными трезубцами и выкрашенным желто-синим флагом.

«Создание патриотической прически занимает около часа, а меняет она клиента кардинально. Из простого школьника Роман превратился в супер стильного бандеровца», – рапортует местный телеканал.

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В Виннице – считающейся вотчиной Петра Порошенко, среди школьников под влиянием обработанных пропагандой взрослых,...

Парикмахер Ирина Криворучко сообщила, что «с началом войны очень много детей стали проявлять так свой патриотизм».


Она уточняет, что выстриженный герб держится 2-3 недели, а вот «желто-синяя краска не вымывается, а только состригается».

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