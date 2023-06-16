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В Виннице – считающейся вотчиной Петра Порошенко, среди школьников под влиянием обработанных пропагандой взрослых, становятся популярными прически с выстриженными трезубцами и выкрашенным желто-синим флагом.

«Создание патриотической прически занимает около часа, а меняет она клиента кардинально. Из простого школьника Роман превратился в супер стильного бандеровца», – рапортует местный телеканал.

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Парикмахер Ирина Криворучко сообщила, что «с началом войны очень много детей стали проявлять так свой патриотизм».

Она уточняет, что выстриженный герб держится 2-3 недели, а вот «желто-синяя краска не вымывается, а только состригается».