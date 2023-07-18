«Из пяти срабатывает одна» – офицер ВСУ жалуется на натовское оружие

Вадим Москаленко .  
18.07.2023 22:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад передал Украине настолько старые образцы вооружения, что из пяти ракет ПЗРК «Стингер» срабатывает только одна.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил капитан 72 бригады ВСУ Сергей Алымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад передал Украине настолько старые образцы вооружения, что из пяти ракет ПЗРК «Стингер» срабатывает...

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«Приезжаю к командиру ЗРК, возмущаюсь [плохой работой]. Он меня в сторонку отводит, говорит: «Я выставляю на позиции «Стингер» – и пуф, ракета не вылетает. Или вылетела, и шлёпнулась. Ракета не срабатывает».

Я могут точно сказать, что год назад ракеты были 1992 года выпуска. Из пяти одна срабатывает», – сказал капитан ВСУ.

Он добавил, что расчёты таких ракетных комплексов живут на фронте очень недолго.

«А чтобы вы понимали, расчёт, который стреляет с переднего края – они смертники. Где увидели ракету, туда обязательно прилетит всё. Будет стрелять всё, что угодно – САУ, танки, миномёты. Всё туда, где есть ракета…

Дошли до того, что ставили уже по два расчёта, если одна ракета не срабатывала. Но бывало и такое, что и та ракета не срабатывала», – подытожил Алымов.

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