Из России бежали не только либералы, но и патриоты на зарплате

Многие патриоты и охранители, находившиеся на финансировании Кремля, бежали из страны после начала СВО.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил писатель Захар Приленпин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, когда 22-24 числа все это случилось, открою вам секрет, у нас с трудом искали, кому на телевидение выйти, кто сможет статеечку написать, кто сможет из числа артистов и музыкантов поддержать это вслух. Сразу выяснилось, что ряд профессиональных патриотов – просто исчезли, месяц не могли до них дозвониться. Они просто пропали. Более того – выяснилось, что ряд персонажей и организаций, которые кормились у Кремля и были официальными охранителями, слились и уехали в Грузию или еще куда-то.

Некоторых засекли, а некоторых нет. Я думаю, что и у вас такая опасность есть. Они везде есть. Конечно же – рука руку кормит. Тыловые крысы всех времен и народов друг друга опознают усиками. А когда случается беда, сразу становится понятно, кто есть кто. Тот, кто врубился в эту историю с первых дней, тот имеет право называться патриотом», – сказал Прилепин.