Из России депортирован иностранный «активист» ЛГБТ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Дальнем Востоке впервые к административной ответственности привлечён иностранный “активист” по статье о пропаганде ЛГБТ.

Правоохранителями задержан 40-летний гражданин ФРГ Александр Даниель Рот, являющийся работником Минобразования федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Александр Рот работал координатором программы по изучению немецкого языка и преподавал в школе при Генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге. Поводом для привлечения его к ответственности стали публикации в соцсети, в которых он развил бурную деятельность, предлагая молодым людям завязать в его гостиничном номере нестандартные мужские отношения.

Представ перед российским судом, Рот признался в своих специфических сексуальных предпочтениях, сообщив, что знакомится с мужчинами в соцсетях для интима. Один из таких случаев произошёл в конце марта, в отеле с красноречивым названием «Голубая лагуна» на Камчатке, где Рот пытался обаять 25-летнего жителя Петропавловска рассказами о «привлекательности» ЛГБТ-отношений.

Свою вину немецкий “голубь мира” признал, суд оштрафовал его на 150 тыс. рублей. В сопровождении сотрудников ФСБ и судебных приставов, Рот вылетел в Москву, откуда его депортировали в Стамбул, а далее «активист» уже своим ходом может добраться до ФРГ или куда пожелает.

Фактически, под прикрытием Центрального ведомства Германии по делам школьного образования за рубежом (ZFA) Александр Даниель Рот, под патронажем посольства ФРГ в Москве, Генконсульства ФРГ в Екатеринбурге продвигал в России запрещённую законом ЛГБТ-повесточку, используя в своей деятельности легальное общение с российскими школьниками.

Международное сотрудничество в сфере образования используется правительством ФРГ для деструктивного влияния и сексуализации российских школьников, несмотря на конституционные ограничения субкультуры ЛГБТ+, введённые в нашей стране, защищающие неокрепшие несовершеннолетние умы от влияния умелых манипуляторов. Пропаганда извращенцев ведётся под прикрытием “гуманитарных проектов” и “благих намерений”.

Россия остаётся одной из немногих стран мира, сохраняющих традиционные ценности, где доступ ЛГБТ+ к пропаганде и вербовки в свои узкие круги крайне ограничен, что вызывает у правящих на Западе ультралибералов острое желание вмешаться и переформатировать традиционные ценности в нашей стране, разрушать детскую психику, сделав нормальное большинство дискриминируемым “аномальным меньшинством”, по собственному образу и подобию.