Из России дешевле дозвониться в Америку, чем в Белоруссию

13.07.2020, Москва, Елена Острякова

Телефонная связь между Россией и Белоруссией в настоящее время выше, чем между РФ и США.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил глава федеральной национально-культурной автономии белорусов в России Сергей Кандыбович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о снятии роуминга по телефонной связи между Россией и Белоруссией стоит до сих пор. Говорят, что это очень сложно, что это куча проблем…

Эти проблемы создают те, кому невыгодна эта вещь. Доходит до смешного: стоимость телефонной связи между Россией и Белоруссией выше, чем между Россией и США. Дальше идти некуда», – подытожил Кандыбович.

По его словам, пока чиновники решали проблему, граждане решили ее сами, начав звонить друг другу через Интернет.

Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с конца 2018 года. Ожидается, что он начнет поэтапно отменяться в сентябре.