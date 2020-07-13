13.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
Просмотров:

Из России дешевле дозвониться в Америку, чем в Белоруссию


Телефонная связь между Россией и Белоруссией в настоящее время выше, чем между РФ и США.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил глава федеральной национально-культурной автономии белорусов в России Сергей Кандыбович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопрос о снятии роуминга по телефонной связи между Россией и Белоруссией стоит до сих пор. Говорят, что это очень сложно, что это куча проблем…

Эти проблемы создают те, кому невыгодна эта вещь. Доходит до смешного: стоимость телефонной связи между Россией и Белоруссией выше, чем между Россией и США. Дальше идти некуда», – подытожил Кандыбович.

По его словам, пока чиновники решали проблему, граждане решили ее сами, начав звонить друг другу через Интернет.


Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с конца 2018 года. Ожидается, что он начнет поэтапно отменяться в сентябре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть