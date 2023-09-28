«Из России никто не едет» – сенатор от Херсонской области о нехватке учителей

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Из-за близости к линии боестолкновения и проблем с логистикой в Херсонской области не хватает школьных учителей.

Об этом в эфире интернет-канала заявил член Совета Федерации, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, какая ситуация с образованием в Херсонской области, и хватает ли там учителей.

«Первого сентября дети пошли в школу, и ходили они туда один день. Со второго по одиннадцатое были каникулы. С двенадцатого числа объявили, что автобусы будут возить детей с перебоями. Потому что бензин скаканул вверх, никто не рассчитывал в области на рост цен», – рассказал Кастюкевич.

Он подчеркнул, что и с учителями проблема – местных не хватает, а из России едут неохотно.

«Касательно учителей – никто особо не едет. А кто поедет, когда ты смотришь по телевизору, и у тебя каждый день в сводках проходит Херсонская область. Человек в центральной полосе России глубоко не разбирается, где там какая деревня. Он понимает, что Херсонская область – это регион, куда прилетают ракеты. Он не умеет дальномером определять дальность стрельбы артиллерии. И вообще, зачем ему это надо, ехать туда – не знаю куда. Менеджмент в части обеспечения отлажен плохо», – подытожил сенатор.