«Из России никто не едет» – сенатор от Херсонской области о нехватке учителей

Владимир Гладков .  
28.09.2023 19:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Херсон


Из-за близости к линии боестолкновения и проблем с логистикой в Херсонской области не хватает школьных учителей.

Об этом в эфире интернет-канала заявил член Совета Федерации, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за близости к линии боестолкновения и проблем с логистикой в Херсонской области не хватает...

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Ведущая поинтересовалась, какая ситуация с образованием в Херсонской области, и хватает ли там учителей.

«Первого сентября дети пошли в школу, и ходили они туда один день. Со второго по одиннадцатое были каникулы. С двенадцатого числа объявили, что автобусы будут возить детей с перебоями. Потому что бензин скаканул вверх, никто не рассчитывал в области на рост цен», – рассказал Кастюкевич.

Он подчеркнул, что и с учителями проблема – местных не хватает, а из России едут неохотно.

«Касательно учителей – никто особо не едет. А кто поедет, когда ты смотришь по телевизору, и у тебя каждый день в сводках проходит Херсонская область.

Человек в центральной полосе России глубоко не разбирается, где там какая деревня. Он понимает, что Херсонская область – это регион, куда прилетают ракеты. Он не умеет дальномером определять дальность стрельбы артиллерии.

И вообще, зачем ему это надо, ехать туда – не знаю куда. Менеджмент в части обеспечения отлажен плохо», – подытожил сенатор.

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