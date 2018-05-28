28.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Из России пришли плохие новости для украинских пиратов

Российские спецслужбы установили всех причастных к похищению крымского рыболовецкого судна «Норд» вместе с экипажем.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава Управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они находятся на Украине. Как только они где-то границу пересекут, мы их будем сажать», – отметил Палагин.

Главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии «ПолитНавигатору» сказал, что задержать украинских преступников вряд ли удастся до тех пор, пока они не въедут в РФ, не смотря даже на то, что они объявлены в международный розыск.

«Разумеется, задержать данных граждан Украины не представляется возможным. Но в любом случае это прецедент, хоть какая-то правовая реакция на тот беспредел, который творит Украина. Дело политизировано, поэтому не факт, что они будут переданы Российской Федерации в случае их нахождения на территории третьих стран, но в любом случае Россия должна использовать любые юридические механизмы для того, чтобы акты международного морского пиратства, совершаемые Украиной, были расследованы, а лица, виновные в пиратской деятельности, понесли наказание», – подчеркнул Коротченко.