Из России уехали только бесполезные айтишники

Елена Острякова.  
25.01.2023 21:15
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Интернет, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Экономика


Массовый отъезд айтишников из России после начала СВО не повлиял критически на российскую экономику.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил IT-предприниматель Игорь Ашманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовый отъезд айтишников из России после начала СВО не повлиял критически на российскую экономику....

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«Не все айтишники одинаково полезны. Если взять нашу сферу информационных технологий и разбить ее на четыре квадранта, то рассматривать надо только критические отрасли, где реально нехватка кадров чему-то угрожает. А какие-то криптоны, которые пилят очередной токен, чтобы всех кинуть, или онлайн казино делают, то если там кто-то и уехал, то и плевать на них.

Более того, из этого квадранта надо перетаскивать людей в оборонку, в критическую инфраструктуру и так далее. Полезность айтишника сейчас там, где мы занимаемся импортозамещением, обеспечиваем устойчивость критической инфраструктуры и так далее. А всякие развлекалочки критичными точно не являются», – сказал Ашманов.

Он рассказал, что в его компании из 500 программистов уехали 7, но 5 уже вернулись. Согласно опросам, в других компаниях примерно такая же ситуация.

«Часть из них попыталась работать удаленно. Уехали от несогласия с Украиной, тем не менее, попытались получать здесь деньги и перейти на договор. Если ты сидишь больше полугода за границей, то по нашему закону компания не может тебя не уволить, ты не резидент. И компании начали увольнять, потому что они не хотят связываться, особенно, если это компании в области информационной безопасности и критической инфраструктуры. Совершенно непонятно, кого завербуют на той стороне», – сказал Ашманов.

В целом, по его словам, найм в отрасли облегчился и стал быстрее, потому что многие компании отказались от модных, но бессмысленных услуг айтишников.

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