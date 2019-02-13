13.02.2019

Ни президент Украины Пётр Порошенко, ни его главные оппоненты на президентских выборах не могут ничего предложить Донбассу, кроме войны.

Об этом в студии телеканала «Россия 1» заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в понедельник отправляем 78-й гуманитарный конвой. Он так и называется «Конвой в окопы». Помочь тем, кто защищает свои дома, свою работу, детей и независимость. Я приглашаю коллег из Украины посмотреть, что мы отправляем с этим конвоем – это продовольствие, одежда и медикаменты. Уже отправили 9 тысяч тонн и будем делать это исправно.

Порошенко, кроме войны, раскола по Православию, насилия и поборов не принес Украине ничего. Мне казалось, Аваков с Тимошенко предложат что-то новое, но и не пахнет нормальными переговорами, и не будет уважения к тем, кто не признал Бандеру и нацистов. Поэтому, мы благодарим, что Донбасс держится. Мы помогали, и будем помогать. И всегда выступали за то, чтобы признать Донецкую и Луганскую народную республику», – заявил Зюганов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Зюганов в эфире «Первого канала» заявлял, что России давно пора признать республики Донбасса и начать выдачу российских паспортов их жителям.