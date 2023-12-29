Из России выводится $60 млрд в год, зато в рублях

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Антироссийские санкции и сложности с валютой не мешают бизнесменам выводить капиталы за рубеж. Они делают это даже в рублях.

Об этом в сегодняшнем интервью газете «Коммерсант» говорит вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложился офшорный рынок рублей — оценки его разные, но, тем не менее, он существует, и это факт. Вывести капитал в рублях не представляет никакой сложности. Ни с точки зрения барьеров, ни с точки зрения технических возможностей. Две кнопки в приложении на телефоне: одна — вывести за рубеж, вторая — конвертировать в юани. Кстати, можно не в юани — в те же евро, доллары. Рынок сложился уже», – сказал Белоусов.

По его оценке российские бизнесмены выводят в среднем $60 млрд в год. Однако применять к ним санкции правительство РФ не намерено.

«В этом вопросе мы с Банком России едины: нужно создавать условия для инвестиций в стране. Вы хотели сейчас узнать, закрутим ли гайки. Нет, это контрпродуктивно. Тем более, что с офшорными рынками очень трудно бороться. Максимум, что собираемся сделать,— налаживать систему мониторинга. Необходимо видеть валютные потоки — по декларациям, сколько вывозится. Сколько, в каких валютах заключается контрактов. Сколько и в какие сроки денег должно быть ввезено в страну. И сколько из этих денег должно поступить на валютный рынок с учетом указа президента. Если ситуация выходит за рамки, будем разбираться, почему и какие меры необходимо принять», – пообещал Белоусов.