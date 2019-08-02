Из рядов украинской армии массово увольняются военные

02.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Только пятая часть уволившихся в 2019-м году военнослужащих ВСУ готова заново заключить контракт.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Военнослужащие массово увольняются из рядов украинской армии. Только с начала текущего года ряды ВСУ покинули 9 386 человек. По заявлению бывшего заместителя начальника генштаба ВСУ Николая Думенко, 81 процент уволившихся отказались заключать следующий контракт», – рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 30 процентов.