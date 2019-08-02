02.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Из рядов украинской армии массово увольняются военные

Только пятая часть уволившихся в 2019-м году военнослужащих ВСУ готова заново заключить контракт.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащие массово увольняются из рядов украинской армии. Только с начала текущего года ряды ВСУ покинули 9 386 человек. По заявлению бывшего заместителя начальника генштаба ВСУ Николая Думенко, 81 процент уволившихся отказались заключать следующий контракт», – рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 30 процентов.

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