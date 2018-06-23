23.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Из рядов украинской армии началось массовое бегство

Военнослужащие массово увольняются из украинской армии: укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Об этом пишет сегодня еженедельник «Зеркало недели».

«Особенно остро бьют увольнения из армии по тем частям, в которых проводится дорогостоящая подготовка личного состава с помощью инструкторов НАТО. Батальоны, прошедшие подготовку на полигоне в Яворове с помощью американцев и канадцев, выходят на одну ротацию на фронт, и после ротации, то есть спустя год после прохождения тренинга НАТО, увольняется до 80% состава», – пишет издание.

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Необходимость мобилизовать несколько тысяч офицеров запаса в 2018 году объясняется тем, что увольняется 10% действующих офицеров. То есть в цифрах, по оценкам Генштаба, увольняется за один год около 4 тысяч офицеров. Места выбывших опытных заполняют мобилизованными выпускниками военных кафедр.

«Зеркало недели» полагает, что причина бегства украинцев из армии в том, что им не дают убивать.

«К сожалению, то, каким образом украинское военное командование трактует условия минских соглашений и ограничивает боевое применение, серьезно демотивирует даже самых стойких бойцов. Жесткие требования командования по запрету воевать, ограничения на расход боеприпасов, запрет действовать даже когда враг хорошо заметен в прицел — это для многих становится потерей смысла», – пишет издание.

Кроме того, отмечается что денежное довольствие квалифицированного бойца (7-10 тыс грн) далеко от средних зарплат квалифицированного работника в частном секторе. Такую же зарплату на Украине получает охранник в магазине.