Из Севастополя на Пасху десятки тысяч куличей отправятся в освобождённые территории – для воинов и мирян

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Десятки тысяч куличей, подарки и молитвы о победе и мире отправит Севастопольское благочиние бойцам спецоперации и жителям освобождённых территорий для празднования Светлого праздника Пасхи.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» рассказал благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, во всей Русской православной церкви, во всех епархиях, в том числе и в Крымской митрополии и в Севастополе созданы гуманитарные центры, которые оказывают всяческое содействие и помощь для людей на новых территориях. Эта помощь может быть и в виде гуманитарной помощи – продуктов питания, медикаментов, одежды, средств гигиены и прочей помощи. Эта помощь может заключаться и в восстановлении тех храмов, которые были порушены, подверглись обстрелам, бомбардировкам, пострадали, лишились части утвари. И наша церковь, наш народ Божий занимается тем, что восстанавливает, возрождает литургическую жизнь в тех храмах и на тех освобождённых территориях, где эта помощь нужна», – отметил он.

На новых территориях работают православные бригады, помогают физически восстановить дома и подсобные помещения. Из Севастополя ежемесячно до 50 тонн гуманитарной помощи уходит на освобожденные населенные пункты.

«Мы к Пасхе христовой готовим, как и в прошлом году, десятки тысяч куличей. Это огромное количество подарков, чтобы эту радость принести туда, где невозможно сегодня испечь пасхальный куличик, где невозможно сделать творожную пасху, где невозможно покрасить яйца. Вот туда мы обязательно привезём, не только на фронт, не только нашим воинам, но и конечно же тем людям, которые нас ждут, знают, что мы обязательно приедем», – заверил протоиерей.

Он добавил, что каждый месяц Севастополь отправляет около 10 тонн необходимого груза в село Никольское на Донбассе, где известный Никольский монастырь находится практически на линии фронта.