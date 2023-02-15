Из Севастополя на Запад уходила документация российских боевых кораблей

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ФСБ вынесла предостережение четырем бывшим сотрудникам судоремонтного предприятия Севастополя, которые передавали на границу техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение.

Техническую документацию указанные лица незаконно вывезли с территории завода в период ликвидации предприятия. С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую информацию.

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«Четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия УФСБ объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена». Изъятая документация передана АО «Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе» для дальнейшего использования в работе», – говорится в сообщении ФСБ.