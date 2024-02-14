Из Сибири на Донбасс переехали жёны мобилизованных – поддержать воюющих мужей

Жёны мобилизованных воюющих российских солдат переезжают из далеких регионов России на Донбасс, чтобы иметь возможность видеть и поддержать своих мужей, рассказал член общественного совета при Минобороны политолог Дмитрий Куликов.

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Показанная им в эфире «Соловьев Live» история резко контрастирует с проходящими в Москве акциями «родственниц участников СВО», которые требуют от властей немедленного возвращения мужей с фронта. Скандальные столичные нетвойнистки из движения «Путь домой» уже были уличены в связях с удравшими на Запад либералами. Поэтому неспроста их немногочисленные, но крикливые выступления всегда освещаются западными, а также украинскими СМИ, заинтересованными в раскачке российского тыла.

«Есть солдаты, к которым приехали из Сибири супруги. Теперь живут в ДНР и поддерживают их всячески, считая, что очень важно находиться рядом. Жён оказалось пять и одна мама с отцом. Они все из сибирских городов – Кемеровской области, Красноярского края, Омск, еще города.

Все приехали, чтобы поддержать, чтобы уверенно себя чувствовали – они считают, что это правильное и необходимое действие. Я встретился с ними – мы проговорили два часа в кафе недалеко от линии боевого соприкосновения.

Я был приятно впечатлен. Нет никакого пафоса, люди не задумываются, что вот так производится наш вековой культурный архетип идеала нашей русской женщине, которая идет на подвиг рядом с мужем и поддерживает его.

Сами они говорят очень просто о себе: «Я решила, что еду к мужу. А что я еще должна была решить?» – очень спокойно это произносят.

На всех этих жён девять детей. Они тоже все там. Одна семья многодетная. Конечно, это фантастические люди.

У мужчин есть долг защищать Родину. А девушки говорили: «наш долг – быть рядом со своим мужем».

Родственники их по-разному к этому относились сначала. Одна с юмором рассказала, что называли её «дурой». А потом мама сама переехала со своим мужем, и муж заключил контракт.

Одна из девушек рассказывает, что ждет ребенка в августе: «Мы исходим из того, что проведем здесь какое-то количество лет, и соответственно строим свою жизнь». Она говорит это спокойно, взвешенно.

Но и мужики под стать. Казалось бы, мать приехала – «маменькин сынок»? Ничего подобного! Командир взвода – он командует взводом и отвечает за жизни людей. Другой боец Анатолий – то же самое – командует отделением. Недавно перешел на контракт. То есть, показывает, что здесь воюет по своей воле.

Вот так – встречаешь живых, настоящих людей, о которых раньше читал в книгах или смотрел в фильмах», – поделился впечатлениями Куликов.