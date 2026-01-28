«Из Славянска побежим укрываться аж до Павлограда» – бандеровцы до смерти боятся воевать в чистом поле
Переговорная позиция о выводе войск ВСУ из Донбасса – это катастрофический сценарий для всего Восточного фланга обороны Украины.
Об этом на канале «ДніпроTV» заявил экс-депутат Рады, а ныне капитан нацистского батальона запрещенной в РФ «Свобода», тягнибоковец Андрей Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сумасшедший, разрушительный для нашего государства вариант. Он не то что мира, даже длительного перемирия не принесёт. Если представить гипотетически такой негативный сценарий, он очень плох… Если теоретически представить, что мы с него выходим, у нас уже не будет этого укрепрайона.
И где встанет украинская армия, на адмнигранице с Днепровской и Харьковской областью? Там ничего не подготовлено для обороны. Это чистое поле! Соответственно, это будет откат, как минимум, до Павлограда и Изюма с Лозовой. Это очень плохо, с военной точки зрения. Потому что это неподготовленные линии обороны, растягивание линии фронта», – сказал Ильенко.
«Та территория Донетчины – это зона боевых действий, и территория, которая фактически держит на себе оборону всего Восточного фланга Украины. Если она будет потеряна, или если мы её отдадим, война покатится дальше на запад.
И мы видим, что зацепиться надолго можно только там, где есть городские агломерации. Держать оборону в чистом поле без упора на какую-то застройку очень сложно: логистика, расквартировка личного состава.
Поэтому я и вспомнил Павлоград. Это наиболее заметный город на востоке Днепровской области. И в таком случае он будет выполнять такую роль, которую сейчас выполняет условный Славянск», – откровенничал нацист.
