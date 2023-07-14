Из Смоленска выдворили польское консульство

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Правительство РФ закрыло консульское агентство Польши в Смоленске, действовавшее с 2011 года.

Об этом говорится в распоряжении премьера-министра Михаила Мишустина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В правительстве назвали это решение ответом на недружественные действия властей Польши и незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости в Варшаве в апреле.

Российский МИД в связи с закрытием агентства вызвал польского посла Кшиштофа Краевского и указал ему на враждебную политику, которую ведет Польша, в том числе поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением.

«Царящая в Польше атмосфера разнузданной русофобии, приобретающей патологические черты, исключает демонстрацию каких-либо “жестов доброй воли” с нашей стороны», — говорится в заявлении МИД РФ.

Власти Польши пообещали «симметрично ответить» на действия России.

«Как я и говорил, Польша – в лидерах на вылет из страны. Нам удалось запустить процесс. Буду и дальше прикладывать все усилия, чтобы разгон посольств государств – разносчиков русофобии приобрел масштаб. Мейнстрим – уничтожать осиные гнёзда под крышей России», – приветствовавл действия правительства в своем тг-канале депутат Госдумы РФ Андрей Луговой.

«Я давно говорил, что полякам надо отвечать симметрично их действиям. Панове (польские элиты) тупые как пробки, и никогда не могут понять ничего аллегорического, символического и не конкретного. Поэтому с поляками в руководстве этой страны надо обращаться как с тупым скотом, которым они, собственно, и являются. Они не понимают намеков, не понимают угроз. Они понимают только удар по морде. Снести нахрен все мемориалы в Катыни, сделать там автостоянку с общественными туалетами – вот это панам будет понятно. А наши возмущения – им до фонаря», – написал политолог Павел Данилин.