//exit;
08.11.2018, Москва, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Из соцсетей исчезнут фото российских военных

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий запрет для российских военных публиковать в открытом доступе информацию о себе и сослуживцах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы. 

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Проект закона был разработан правительством в сентябре. Власти считают, что военным не следует делиться с окружающими, в том числе СМИ, сведениями, которые потенциально могут раскрыть подробности о службе, деятельности воинских частей, их местонахождении… Служащим запретят, в том числе, выкладывать в соцсети фото и видео и ставить метки геолокации.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, размешенной на сайте Госдумы, военнослужащим запрещается размещать в СМИ и интернете “информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности…”.

Законами предусмотрены исключения из запрета, однако из текста документа не ясно, в каких случаях могут быть сделаны поблажки: “За исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами”.

При этом запрет, в случае принятия закона, будет касаться и военнослужащих – иностранных граждан.

В пояснительной записке есть обоснование необходимости введения этой меры. Так, сообщается, что анализ деятельности ВС РФ – в том числе в Сирии – показал, что российские военные представляют особый интерес для спецслужб ряда государств, а также террористических организаций. А размещенная военными информация в соцсетях применяется для информационно-психологического воздействия, в отдельных случаях – для формирования предвзятой оценки внешней политики России, отмечается в документе.

За нарушение запрета военнослужащий будет привлечен к дисциплинарной ответственности властью командира. На уволенных с военной службы запрет распространяться не будет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть