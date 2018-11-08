Из соцсетей исчезнут фото российских военных

08.11.2018, Москва, Семен Дорошенко

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий запрет для российских военных публиковать в открытом доступе информацию о себе и сослуживцах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

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Проект закона был разработан правительством в сентябре. Власти считают, что военным не следует делиться с окружающими, в том числе СМИ, сведениями, которые потенциально могут раскрыть подробности о службе, деятельности воинских частей, их местонахождении… Служащим запретят, в том числе, выкладывать в соцсети фото и видео и ставить метки геолокации.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, размешенной на сайте Госдумы, военнослужащим запрещается размещать в СМИ и интернете “информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности…”.

Законами предусмотрены исключения из запрета, однако из текста документа не ясно, в каких случаях могут быть сделаны поблажки: “За исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами”.

При этом запрет, в случае принятия закона, будет касаться и военнослужащих – иностранных граждан.

В пояснительной записке есть обоснование необходимости введения этой меры. Так, сообщается, что анализ деятельности ВС РФ – в том числе в Сирии – показал, что российские военные представляют особый интерес для спецслужб ряда государств, а также террористических организаций. А размещенная военными информация в соцсетях применяется для информационно-психологического воздействия, в отдельных случаях – для формирования предвзятой оценки внешней политики России, отмечается в документе.

За нарушение запрета военнослужащий будет привлечен к дисциплинарной ответственности властью командира. На уволенных с военной службы запрет распространяться не будет.