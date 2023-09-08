Из Совета Федерации прозвучало предупреждение русофобскому Казахстану. Пока в качестве личного мнения

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Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила об опасности для России проводимой руководством Казахстана русофобской политики под диктовку США и предложила изменить отношение Москвы к Астане.

Об этом она написала на своей странице в телеграм-канале, озаглавив свой пост словами «Мнение. Казахстан.», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ковитиди подчеркнула, что Токаев не сделал для себя никаких выводов после того, как Россия спасла его лично в Кровавом январе 2022 года.

«США торопятся, старательно выводя на карте анти-российского противостояния контуры еще одной, проектируемой Соединенными Штатами, «горячей точки» в подбрюшье России. В своей борьбе с Россией Соединённые Штаты многонаправленны и неугомонны. Странны постсоветского пространства вызывают у недругов России явно нездоровый интерес. И Казахстан находится в особой группе риска.

При всей многогранности политического ландшафта Казахстана – Россия всегда пыталась по-братски понимать, помогать и поддерживать казахский народ, доказав на деле надежность дружбы и важность политического и военного сотрудничества между странами постсоветского пространства. Но в Астане дружеский жест России, миротворческого контингента ОДКБ – не оценили. Никто из стран—участниц ОДКБ так и не понял, что означает принятие Казахстаном решения поддержать санкции против России. Спасенный Россией Токаев отменил празднование Парада Победы, установив официальные штрафы за символику Победы. Поощряемые властью, растут агрессивные националистические, антироссийские настроения в казахском обществе. Русских в органах государственной власти уже практически нигде нет. Действия правящей казахской власти носят очевидно антироссийский характер, и делать вид, что в российско-казахских отношениях все хорошо, смысла больше нет», – подчеркнула она.

«Необходимо крепко подумать, что со всем этим делать. Казахстан сегодня экономически переориентирован на Запад. Астана отказалась от платежей рублями, договорилась с Евросоюзом об обходе России в урановых сделках и экспорте угля в ЕС. Мы видим очевидное дистанцирование Казахстана от России. Ничему не наученная событиями января 2022 года, Астана в настоящий период еще более активизировала чрезвычайно опасную многовекторную политику, реализуемую в интересах политических, торгово-финансовых, энергетических казахстанских элит. Понимая, что Казахстан играет существенную роль в ШОС, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе, англо-американцы усердно внушают Астане идею об исключительности их тюркской принадлежности. Убаюкивая казахских националистов утопией евроатлантических планов возрождения «тюркского анклава», так называемого Великого Турана на территориях от морей Северного Ледовитого океана, Уральских гор, Поволжья и Сибири до Средней Азии, Тибета, Каспия и Кавказа, США упорно пытаются втянуть Казахстан в опасную политическую авантюру, ненавязчиво противопоставляя его непредсказуемой для Запада Турции. Обещая Астане сделать ее центром консолидации тюрок, англосаксы преследуют исключительно собственные интересы. США нужна новая горячая точка у границ с Россией, новая война, новая антироссийская широкомасштабная военная кампания, в результате которой будут гибнуть чужие для американцев люди на чужом континенте», – отметила сенатор.

По словам Ковитиди, если Астана продолжит слепо следовать в фарватере американской агрессивной антироссийской политики, Москва сделает «должные выводы», пересмотрев свои подходы к Казахстану.

«Война для США, всего лишь бизнес и ничего личного, то, что она убивает людей , делает сиротами детей, калечит тела и судьбы, для Соединенных Штатов не важно, лишь бы война приносила прибыль Америке, а вернее, тем, кто ею руководит. Казахстан вдвойне интересен Вашингтону, ведь страна не просто граничит с Россией, а занимает геостратегическое место в Евразии, являясь частью «хартленда», так называемой «сердцевины земли» континента. Более того, Казахстан находится совсем близко от границ главных врагов США: Китая и Ирана. Потому и денег в Казахстан США, Британия, ЕС вкладывают немеренно. Так, американское агентство по международному развитию уже выделило первые $12 млн из предусмотренных $50 млн казахстанскими СМИ, политологам и блогерам, ориентированным на США и готовым обливать грязью Россию и все советское прошлое, которое эти лже-патриоты Казахстана называют «колониальным»! Американизация Казахстана идет системно и давно, очевидно, что мы, в России, недооценили ее пагубные последствия. Казахстан для врагов России является приоритетным направлением, и мы должны в оперативном порядке переоценить происходящие там процессы, сделав должные выводы», – заключила российский сенатор.