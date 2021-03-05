Из спасителей Украины – в «пророссийские олигархи». США жестоко кастрировали Коломойского

05.03.2021, Вашингтон, Роман Рейнекин

Новости Украины

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Под горячую руку Госдепа, кроме самого Игоря Валерьевича, попали его жена, сын и дочь. Теперь им всем запрещен въезд на территорию Штатов.

Интересна официальная формулировка, с которой экс-совладелец Приватбанка попал в немилость Белому дому: за действия, которые подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы своего правительства.

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А за несколько дней до наложения санкций, в британской Financial Times вышла статья, где Коломойского прямо назвали «пророссийским олигархом, стоящим на пути реформ».

Госсекретарь Энтони Блинкен конкретизировал обвинения. Среди основного – некие коррупционные кейсы, касающиеся переломных для Украины 2014-го-2015-го годов.

Цитата: «В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды.

Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее (Украины, – прим.) будущему».

Для тех, кто не понял, поясню: речь идет о тех самых годах, когда победившие Януковича майданщики призвали олигархический десант для усмирения неблагонадежных в смысле поддержки госпереворота территорий юго-востока страны. Тогда выручать киевскую «хунту» с пользой для своего кармана вызвался не только Коломойский, но и донецкий Тарута и олигахи помельче, поставленные губернаторами в Одессу и Харьков.

Именно к тем годам относится формирование мифа о «патриоте Коломойском», спасшем Украину от несметных путинских орд и не пустившего русских в Днепропетровскую область, Некоторое время националисты пели осанну олигарху-«жидобандеровцу», ругавшему Путина с безопасного расстояния и обещавшего в своем банке премию в 10 тысяч долларов «за голову москаля».

Эта идиллия, впрочем, длилась недолго. Уже через год с небольшим Коломойский разругался вдрызг с Порошенко и украинскими соросятами на почве дележки лакомого куска – предприятия Укрнафта, контроль над которым через приватизацию менеджмента еще при Януковиче установила группа «Приват». А при Порошенко у Коломойского контроль над Укрнафтой отобрали.

Поначалу Коломойский заартачился и даже начал стягивать в Киев подконтрольных ему боевиков, однако вскоре посольство США разьяснило олигарху, насколько он неправ. И тот в течение пары дней ушел со всех постов и на некоторое время затих. Однако обиду – как на Порошенко, так и на американских империалистов, затаил. Когда, спустя еще год, Порошенко отжал у Коломойского еще и Приватбанк, а США это одобрили, обида осевшего в Израиле Игоря Валерьевича только усилилась.

Прошло еще несколько лет и, казалось, Коломойский сумел взять реванш. Считавшийся его протеже Владимир Зеленский стал президентом, сам Коломойский вернулся из Земли Обетованной на Украину, откуда, пока Зеленский сидит на Банковой, как с Дона, выдачи не было.

А по душу главного «приватовца» к тому времени уже стояла очередь из агентов ФБР, американских судей и целого адвоката Трампа Руди Джулиани. Ведь Коломойский умудрился рассориться как с демократами, так и с республиканцами, поскольку «зажал» компромат на Байдена, который у него безуспешно выпрашивали эмиссары Трампа.

И вот, Игорь Валерьевич Коломойский наконец-то дождался заслуженной награды за спасение родины от Путина. Ирония в том, что действительно, если бы не позиция совладельца Привата, занятая им в 2014 году, территория, контролируемая ориентирующимися на Москву противниками Майдана, могла бы быть существенно больше, чем нынешние ДНР и ЛНР. А Днепропетровская народная республика могла стать явью.

В том, что тогдашнее самоопределение Коломойского было коньюнктурным, сомнений нет. Об этом говорит, в частности, давний пранк с участием Игоря Валерьевича и человека, похожего на одного из бывших лидеров донецкого ополчения Павла Губарева. Коломойский, ничуть не смущаясь, обещает «Губареву» всяческую поддержку и места в украинском парламенте.

Уже много позже, при Зеленском, тот же Коломойский снова эпатирует западную публику своими интервью американским СМИ, в которых он назовет войну на Украине гражданской, призовет мириться с Россией и даже заявит, что войска НАТО будут удирать от русских, сверкая пятками.

Так что, положа руку на сердце, из Коломойского патриот Украины еще тот. Однако и борец с Америкой, подозреваю, из него точно такой же. Единственная константа у этого человека – его карман и шкурный интерес. Недаром его жизненный девиз – «Долги отдают только трусы».

Тем не менее, ситуация сложилась прелюбопытная. Во-первых, как мы уже поняли, в США Коломойского задним числом разжаловали из спасителей Украины в «стоящие на пути реформ пророссийские олигархи». Во-вторых, его акции внутри Украины, при режиме Зеленского, находятся на историческом минимуме. Сам Зеленский серьезно охладел к бывшему партнеру еще до американских выборов и проигрыша Трампа, а уже при новой администрации и вовсе, окружение убедило Зеленского в том, что главный «приватовец» – это что-то вроде балласта.

Недавнее демонстративное выпиливание человека Коломойского Александра Дубинского из фракции «Слуга народа» в Раде – после попадания того под пресс американских санкций – стало еще одним звоночком для олигарха. А основной медиаактив Коломойского – канал «1+1», если и не критикует Зеленского в полный рост, то уже серьезно его покусывает.

Ориентированные на Коломойского депутаты несколько раз подряд не дали голоса за назначение выдвиженца Зеленского Юрия Витренко министром энергетики. А после обьявления на днях в Раде о создании Дубинским межфракционного обьединения «Дубина – слуга украинского народа», стало понятно, что «коломойские депутаты» уже одной ногой на выходе из числа «слуг».

Кто несомненно выиграет от возможного ослабления Коломойского – это его давний конкурент и нынешний союзник Зеленского Ринат Ахметов. Недаром в свежем и явно заказном опросе социологической группы «Рейтинг» буквально рябит в глазах от ахметовских политпроектов, демонстрирующих уверенный рост и попадание в Раду. Тут тебе и Ляшко, и Смешко, и Тимошенко, и даже Гройсман.

С другой стороны, пока что выгядит все так, что при всех боданиях коломойского теленка с госдеповским дубом – Украина Зеленского вряд ли выдаст Игоря Валерьевича на расправу в США, если дойдет дело до подобного запроса.

Хотя – никогда не говори никогда.