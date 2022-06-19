Из «Тайры» на допросе выкачали всё – полковник Трухан объяснил обмен нацистки

Спецслужбы не раскрывают широкой общественности деталей обмена нацистки «Азова» Юлии Паевской («Тайры») из соображений оперативной целесообразности.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» рассказал полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал правильным решение о неразглашении информации о пленных, на которую могли поменять «Тайру».

«Давайте сейчас на всю страну расскажем, кого мы из плена вызволили?! С именами, фамилиями, местом жительства. Человеку нужно жизнь загубить?

Я, лично, 90-е в своем гарнизоне трех военнослужащих знал, которые в плену ранее побывали тогда на Кавказе. Один из них там был очень долго, несколько месяцев. То ли шесть, то ли девять. Никто даже в глаза ничего ему не говорил. Плен – случайность на войне. Если никто не идет сдаваться, то плен – это случайность. Практически большинство из них в состоянии, когда человек мало соображает. Так сложились обстоятельства, человек не обязательно какой-то трус, подлец или еще что-то.

Но, тем не менее, плен-то все равно воспринимается немного не так. Вот, когда человека вернули из плена, ему нужно, чтобы о нем говорили? Он этого хочет? Коллега-авиатор правильно писал: «Вообще не трогать!». Не говори с ним ни о чем. Сам захочет – поговорит», – объяснил Трухан.