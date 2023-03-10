Из Тирасполя можно уехать и в Одессу, и в Москву
10.03.2023 19:56
(Мск) , Москва
Несмотря на напряженную военно-политическую ситуацию вокруг республики – Приднестровье налаживает транспортные связи и с Россией, и с Украиной.
На этой неделе стартовал первый рейс пассажирского автобуса Тирасполь-Москва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он идет больше двух суток через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Маршрут осуществляют комфортные машины европейского класса. Рейс будет совершаться раз в неделю.
Кроме того из Тирасполя маршрутка три раза в неделю будет ходить в Одессу. Пока это нерегулярный рейс, а пробный. Перевозки осуществляет молдавский перевозчик.
Спасибо!
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