Работающий на западные гранты украинский телеканал «Громадське» описывает людоедскую схему расправы над сочувствовавшими России гражданами – после того, как истекает их тюремный срок, бывших политзаключенных планируют бросить на фронт – на верную смерть.

В качестве примера приводится история арестованного во Львове Евгения Желизко. Он был схвачен после разговора с другом детства, где настаивал, что военные преступления в Буче – состряпанный Украиной фейк.

«Его сосед с детства, который записал этот разговор и передал СБУ.Мужчины до 2014-го дружили, но уже после революции достоинства разошлись во взглядах. И если один после начала войны пошел в терроборону, то Желизко отрицал русскую агрессию. Через две недели после этого звонка в Желизко пришли с обыском…Во время заседания вины не признал. Объяснял, что он «случайно стал» гражданином Украины, потому что его «страна развалилась». И вообще Украины, по его мнению, никогда не существовало, «украинцев как нации не существует», «россияне — братья», Украину следует лишить оружия, а действующую власть — «устранить физически», – рассказывают авторы материала.

Срок заключения Желизко «истекает на днях», сообщают телевизионщики.

Авторы сюжета выяснили, что статьи украинского Уголовного кодекса об оправдывании войны или даже участии в незаконных вооруженных формированиях предусматривают, что после отбытия наказания граждане могут быть призваны в ВСУ.

«Следовательно, после отбывания наказания, такие граждане должны стать на учет в ТЦК», – указывают авторы.

Не исключено, что «не раскаявшихся» могут повторно отправить за решетку.