Из тюрьмы – в мясорубку. Русских политзаключенных после отбытия срока отправляют на смерть

Михаил Рябов.  
01.12.2025 14:49
  Киев
Работающий на западные гранты украинский телеканал «Громадське» описывает людоедскую схему расправы над сочувствовавшими России гражданами – после того, как истекает их тюремный срок, бывших политзаключенных планируют бросить на фронт – на верную смерть.

В качестве примера приводится история арестованного во Львове Евгения Желизко. Он был схвачен после разговора с другом детства, где настаивал, что военные преступления в Буче – состряпанный Украиной фейк.

«Его сосед с детства, который записал этот разговор и передал СБУ.Мужчины  до 2014-го дружили, но уже после революции достоинства разошлись во взглядах. И если один после начала войны пошел в терроборону, то Желизко отрицал русскую агрессию. Через две недели после этого звонка в Желизко пришли с обыском…Во время заседания вины не признал. Объяснял, что он «случайно стал» гражданином Украины, потому что его «страна развалилась». И вообще Украины, по его мнению, никогда не существовало, «украинцев как нации не существует», «россияне — братья», Украину следует лишить оружия, а действующую власть — «устранить физически», – рассказывают авторы материала.

Срок заключения Желизко «истекает на днях», сообщают телевизионщики.

Авторы сюжета выяснили, что статьи украинского Уголовного кодекса об оправдывании войны или даже участии в незаконных вооруженных формированиях предусматривают, что после отбытия наказания граждане могут быть призваны в ВСУ.

«Следовательно, после отбывания наказания, такие граждане должны стать на учет в ТЦК», – указывают авторы.

Не исключено, что «не раскаявшихся» могут повторно отправить за решетку.

«Если эти люди отбыли наказание и, выйдя на свободу, не совершат новое уголовное деяние, то, очевидно, они отбыли свое. Это если мы ценим базовые принципы верховенства права. Нравится нам это или нет. Другой момент — насколько адекватным было наказание? Эти дела нужно изучить отдельно», – намекает укро-«правозащитник» Максим Буткевич.

