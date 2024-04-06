Известная львовская нацистка Ирина Фарион по-прежнему недовольна школьным образованием на Украине, хоть оттуда давно уже вытравлено всё русское.

«После того, как произошла отставка Дмитрия Табачника, в учебную программу вернули «Мария» Уласа Самчука? Вернули текст о голодоморе «Желтый князь» Барки? Вернули работу Тараса Шевченко, жемчужину мировой патриотической лирики, который не имеет равных в мире, «Мне всё едино»? Вернули «Гайдамаков» Тараса Шевченко? Нет, наоборот. Учебные программы при министрах Квите, Гриневич и Лисовом почистили так, что от них ничего не осталось», – сокрушается Фарион.

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«И, если при Табачнике украинскую литературу оставляли как отдельный предмет, пускай и почищенный от отдельных текстов, что сделали потом? Слили украинскую литературу с мировой литературой. Чтобы в голове ребёнка была абсолютная мешанина. Чтобы ребёнок не понимал, что такое украинский текст, а что такое текст другой литературы. Что такое украинская жизнь, а что такое жизнь другой нации.

Это делается сознательно для того, чтобы колонизировать мозг ребёнка, и вырастить в школе космополитическую массу. И эта космополитическая масса сознательно выращивается в так называемой новой украинской школе» – добавила нацистка.