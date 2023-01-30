Из украинских пилотов готовят «почти камикадзе»

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В случае поставок западных истребителей для ВСУ у Киева не будет проблем с их базированием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

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«С базированием [западных самолетов], я думаю, проблем у украинцев как раз не будет. У них имеются аэродромы, которые отвечают всем требованиям и нормативам боеготовности», – сказал Попов «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что аэродромы, по которым ВС РФ наносили удары, украинцы уже восстановили, отметив, что украинских летчиков придется переучивать.

«Я думаю, минимальный срок – не менее трех месяцев. Да и то, чтобы только научить взлету-посадке и выполнению самых простых задач боевой подготовки. При условии, что это уже настоящий летчик, окончивший летное училище. Речь только о переучивании на конкретную технику – новый тип самолета», – заявил эксперт.

По его словам, подготовить аэродромы под западные самолеты смогут в течение месяца.

«По качеству они станут даже лучше, чем были раньше. Пару месяцев понадобится, чтобы доставить на них новое оборудование под обслуживание западных машин: новые зарядные устройства, которые должны стать переходником для тех машин, что уже имеются для заправки, зарядки и подготовки самолётов. А вот технический состав, скорее всего, придётся готовить дольше. И я думаю, на первом этапе – полгода, а то и год – техобслуживанием у них будут заниматься западные инструкторы и консультанты. Без них нельзя обеспечить работу всей этой техники» – убежден полковник.

Он говорит, что украинских пилотов «будут готовить почти как летчиков-камикадзе».

«На один-два вылета. Иначе не успеют. После такой подготовки о боевой эффективности говорить сложно. Ну, может, те, кому повезет, со временем летать и научатся. Но поначалу потерь, думаю, будет много», – прогнозирует собеседник издания.

России, подчеркивает эксперт, нужно внимательно следить за развитием ситуации.

«Как только эти самолеты со стороны Польши начнут пересекать воздушное пространство, направляясь на украинские аэродромы, мы должны их сразу же уничтожать. Порядочные ракеты класса «воздух — воздух» у нас, слава богу, имеются. А если не получится уничтожить во время перелета, то позже хотя бы частично вывести из строя уже на аэродромах базирования. Для этого у нас есть высокоточное оружие», – резюмировал Попов.