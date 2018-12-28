Из украинского бюджета выделят 200 миллионов на ликвидацию уличных туалетов

28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В следующем году из бюджета Украины будет выделено 267,3 млн грн на ликвидацию уличных туалетов в сельских школах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время итоговой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Наш приоритет – навести порядок с туалетами. Чтобы были какие-то перегородки, двери. Чтобы такие вещи были не только в городских школах, а во всех”, – отметил чиновник.

По его словам, на то, чтобы ликвидировать туалеты на улицах и создать удобные теплые туалеты, в следующем году будет выделено 267,3 млн грн.

Ранее президент Порошенко констатировал, что не во всех школах решены вопросы с туалетами и автобусами. Также Порошенко с помпой открывал школьный туалет в Ивано-Франковскй области.