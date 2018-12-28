Просмотров:
Из украинского бюджета выделят 200 миллионов на ликвидацию уличных туалетов
В следующем году из бюджета Украины будет выделено 267,3 млн грн на ликвидацию уличных туалетов в сельских школах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время итоговой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ведомства.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Наш приоритет – навести порядок с туалетами. Чтобы были какие-то перегородки, двери. Чтобы такие вещи были не только в городских школах, а во всех”, – отметил чиновник.
По его словам, на то, чтобы ликвидировать туалеты на улицах и создать удобные теплые туалеты, в следующем году будет выделено 267,3 млн грн.
Ранее президент Порошенко констатировал, что не во всех школах решены вопросы с туалетами и автобусами. Также Порошенко с помпой открывал школьный туалет в Ивано-Франковскй области.
Метки: образование, Украина, уличные туалеты, финансы
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.