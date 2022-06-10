Из украинского футбольного клуба уволили двух тренеров за «отсутствие патриотической позиции»

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Новости Украины

Продолжаются запреты на профессию в украинском футболе. 8 июня 2022 футбольный клуб «Кривбасс» из Кривого Рога заявил, что уволил тренера молодежной команды Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко.

Причина увольнения двух тренеров – «отсутствие патриотической позиции».

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«Генеральный спонсор клуба, компания Рудомайн, оказывает значительную как материальную, так и финансовую помощь защитникам Украины. И понятно, что у ФК Кривбасс есть четкая и однозначная проукраинская позиция. Украина – суверенное независимое государство. Россия – агрессор, армия РФ – мародеры, убийцы и насильники. Путин – ху*ло. Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для Кривбасса просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что тем, кто имеет другое мнение, нет места в Большой Семье Кривбасс. С учетом этого, ФК Кривбасс принял решение о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко. Слава Украине! Слава ВСУ! Победа будет за нами!», – говорится в официальном заявлении клуба.

Также пресс-служба «Кривбасса» добавляет – отягчающим обстоятельством является тот факт, что Дьяченко ранее играл в чемпионате Донецкой Народной Республики за команду «Победа».

«В украинском трудовом законодательстве не существует такого основания для увольнения с работы, как «отсутствие патриотической позиции». Также, согласно украинскому законодательству, не может быть основанием для увольнения тот факт, что человек играл в футбол за любую команду. Также, согласно украинскому законодательству, руководители футбольного клуба, незаконно уволившие своих работников, должны понести ответственность», – комментирует произошедшее телеграм-канал «Репрессии в Украине».

Случай с увольнениями в ФК Кривбасс – не единичный. Ранее футбольный клуб «Динамо Киев» уволил игрока своей молодежной команды только за то, что его отец является чиновником в ДНР.

С телевизионных каналов «Футбол 1/2/3» был уволен комментатор футбольных матчей, известный футболист “Динамо Киев” Виктор Леоненко только за то, что призывал толерантно относиться к российским футболистам.

Спортивные комментаторы на украинских телевизионных каналах постоянно употребляют в отношении российских футболистов ругательства типа «свинособаки», «козломордые» и другие эпитеты из словаря языка вражды.