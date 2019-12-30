Из украинского плена освобожден русский танкист, поразивший 21 украинского солдата
Приговоренный к 15 годам тюрьмы на Украине российский доброволец Руслан Гаджиев, чье освобождение дважды срывалось во время предыдущих обменов, наконец, вышел на свободу и передан ЛНР.
Об этом сообщил Владимир Рыбин, представитель фонда «Одиссей», оказывающего помощь политзаключенным на Украине.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Его приговорили к 15 годам тюрьмы, дважды обманули и не отдали на согласованный уже обмен. Украина считала, что он должен отсидеть по полной. Но в этот раз ЛНР заявила позицию: «Не будет Гаджиева – не будет обмена». И позицию выдержала! Руслан Гаджиев –
простой парень из Адыгеи, доброволец, один из тех «шахтеров и трактористов», кто не дал нацистскому катку закатать Донбасс в асфальт, свободен и сможет вернуться домой!» – сообщил Рыбин.
Гаджиев попал в плен зимой 2015 года после танкового боя, в ходе которого погибли 9 и были ранены 12 украинских солдат. Тогда бронетехника ЛНР ворвалась на опорный пункт ВСУ, однако украинцам удалось сжечь все машины ополченцев.
Танкисту украинская военная прокуратура вменяла всех убитых и раненых в том бою как единственному выжившему.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.