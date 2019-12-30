Из украинского плена освобожден русский танкист, поразивший 21 украинского солдата

30.12.2019, Киев, Михаил Рябов

Приговоренный к 15 годам тюрьмы на Украине российский доброволец Руслан Гаджиев, чье освобождение дважды срывалось во время предыдущих обменов, наконец, вышел на свободу и передан ЛНР.

Об этом сообщил Владимир Рыбин, представитель фонда «Одиссей», оказывающего помощь политзаключенным на Украине.

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«Его приговорили к 15 годам тюрьмы, дважды обманули и не отдали на согласованный уже обмен. Украина считала, что он должен отсидеть по полной. Но в этот раз ЛНР заявила позицию: «Не будет Гаджиева – не будет обмена». И позицию выдержала! Руслан Гаджиев –

простой парень из Адыгеи, доброволец, один из тех «шахтеров и трактористов», кто не дал нацистскому катку закатать Донбасс в асфальт, свободен и сможет вернуться домой!» – сообщил Рыбин.

Гаджиев попал в плен зимой 2015 года после танкового боя, в ходе которого погибли 9 и были ранены 12 украинских солдат. Тогда бронетехника ЛНР ворвалась на опорный пункт ВСУ, однако украинцам удалось сжечь все машины ополченцев.

Танкисту украинская военная прокуратура вменяла всех убитых и раненых в том бою как единственному выжившему.