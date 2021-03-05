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05.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Из украинской армии разбегаются профессионалы

Новости Украины

Украинская армия теряет профессионалов, которые имеют опыт войны, что ухудшает боеспособность ВСУ.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил советник министра обороны, главред пропагандистского сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бутусова, за последние годы никакого усиления ВСУ не произошло.

«Я не вижу никакого «плана Б», не вижу никаких изменений в украинском войске. Никакие реформы не происходят, состояние армии вообще не изменилось в сравнении с тем, как было два года назад. Даже ухудшилось, потому что значительное количество опытных людей покинуло ряды вооруженных сил, поэтому в принципе боеспособность уменьшается у украинской армии.

Власть не делала и не делает сейчас никакой оборонной стратегии, доктрины, которая бы проводила структурные реформы. И это очень большой фактор риска, потому что наша власть продолжает надеяться на то, что Россия не пойдет в большое наступление и будет просить про перемирие, про мир, что оно само как-то под санкциями пройдет и не нужно будет ни воевать, ни проводить реформы, а можно заниматься стадионами, дорогами и делать другие информационные поводы, не связанные с войной», – заявил Бутусов.

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