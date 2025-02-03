«Из Украины будет постоянно искрить» – Ширяев о заморозке и миротворцах

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Ни одна страна, кроме фанатических натовских неофитов, типа прибалтов, в трезвом уме не захочет размещать свои войска на линии соприкосновения с такой нестабильной стороной, как Украина.

Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не видим кандидатов по очень серьёзной причине. РФ является ядерной державой номер один, номер два, не знаю, как там паритет с американцами. Кто возьмёт на себя гарантированную защиту Украины, в случае если перед ним стоит перспектива столкновения со стратегическим ракетно-ядерным комплексом? Штаты? Это обречь себя на риск. Из Украины постоянно будет искрить, постоянные столкновения с Россией. Украинцы, естественно, будут добиваться каких-то своих целей, что-то этим не понравится, что-то тем – постоянный источник столкновения на низовом уровне и на дипломатическом, на военном, на всех», – сказал Ширяев.

Плюс, учитывая линию фронта, контингент должен быть огромным.