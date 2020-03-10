Из Украины начался вывод капиталов

10.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Нынешняя ситуация на рынке энергоресурсов и последовавший за этим рост курса доллара больно бьет по украинской экономике. Уже сегодня ощутимо упали цены на металл, руду и аграрную продукцию – основные источники украинского экспорта.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, спекулянты уже начали выводить деньги из Украины, что привело к тому, что Нацбанк был вынужден выставить для продажи больше валюты, чем закупить.

«На украинскую экономику повлияет очень и очень плохо. Потому что, если такие низкие цены на нефть будут в среднесрочной перспективе, то это будет означать, что также цены на другие сырьевые товары потянутся вниз. Это и металла руда, и зерно. Также во вторник просели цены и на пшеницу на полтора-два процента. Пока немного, но тенденция идет в минус.

Тогда у Украины начнутся очень тяжелые времена, потому что Украина маленькая сырьевая аграрная страна, причем, очень сильно зависящая от экспорта. Если цены на сырье просядут очень существенно, а все показывает на то, что это может произойти с высокой долей вероятности, тогда получается, что в Украину будет заходить намного меньше экспортной валютной выручки.

То есть предложение валюты в Украине резко снизится. Это первый фактор – вывод спекулятивных денег нерезидентов из Украины. То, что зашло пять миллиардов долларов от спекулянтов-нерезидентов в прошлом году в Украину через гривневые облигации внутреннего государственного займа, так эти деньги начнут выходить из Украины.

Уже на протяжении последних нескольких недель деньги просто не заходят, а теперь есть вероятность того, что они начнут выводить свою валюту из Украины. Один из индикаторов того, что это уже начало происходить – Национальный банк Украины на прошлой неделе уже больше продал долларов, чем купил. То есть он уже начал тратить золотовалютные резервы под вывод этих спекулятивных денег из Украины, чем, кстати, подыгрывает спекулянтам нерезидентам и чем продолжает наносить вред украинским производителям-экспортерам», – заявил Скаршевский.