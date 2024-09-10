Из Украины сбежала целая армия уклонистов – Луценко

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Украину с февраля 2022 года покинули 630 тысяч военнобязанных. Они это сделали за взятки, общий объем которых, по меньше мере, превышает 6 миллиардов долларов.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно серьезное издание Politico написало, что из Украины за время войны выехали 630 тысяч военнообязанных украинцев. Нелегально выехали. Стоит вопрос, что это значит? Это значит, что у нас в Украине создана огромная система платного нарушения закона и уклонения от службы по защите родины. Насколько мне рассказывают, первые взятки за это были в районе пяти тысяч баксов, а сейчас – 25. Берем 10, 630 тысяч человек умножаем на 10 тысяч долларов – сколько получаем? 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Чтобы понимали, о чем мы говорим – на этот год государство выделило миллиард долларов на фортификации всей Украины и полтора – на все дроны и ракеты Украины», – заявил Луценко.