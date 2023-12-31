Из Украины уже не выпускают почти никого из мужчин – всех отправят на фронт

Вадим Москаленко.  
31.12.2023 20:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Киевское руководство отдало приказ перестать выпускать за границу «белобилетников» и освобождённых от несения службы.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Голованова заявил успевший сбежать в США экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство отдало приказ перестать выпускать за границу «белобилетников» и освобождённых от несения службы....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Очень много сообщений, что усложнён выезд мужчин тех категорий, которые раньше могли выезжать. Это и многодетные, и те, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможностями. И сегодня люди, которые уже неоднократно пересекали границу, не смогли выехать, или этот процесс очень усложнён», – сказал ведущий.

Алексей Арестович уверен, что этим людям следует быть готовыми стать мобилизованными и отправиться на фронт.

«Это усложнение перед мобилизацией, чтобы не выскочили люди, которые должны попасть под мобилизацию. Вообще, блокирование и усложнение выезда за границу – это одна из главных ошибок власти.

И о последствиях неоднократно говорили, что это не похоже на государство, сражающееся за свободу. Я считаю это решение стратегически ошибочным, тем более, сейчас. Оно возбуждает все подозрения и опасения в отношении власти», – сказал экс-советник Зеленского.

«Многие рассказывают, что это россияне начали антимобилизационную кампанию, и прочее – никогда никакие спецслужбы не создают ситуации. Они всегда подстраиваются под уже сформированные ситуации.

Владимира Ленина когда-то спросили: «А чего мы не создаём революционную ситуацию?». Он ответил: «Надо быть полными олухами, чтобы пытаться создать революционную ситуацию. Она создаётся историей. Но надо быть ещё большими олухами, чтобы ею не воспользоваться».

Так вот, это наши власти проводят мобилизацию так, что у них есть отличные точки, куда давить. И они давят», – сказал Арестович, подразумевая, что Зе-офис сам даёт пас своим оппонентам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть