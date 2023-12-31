Из Украины уже не выпускают почти никого из мужчин – всех отправят на фронт

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Киевское руководство отдало приказ перестать выпускать за границу «белобилетников» и освобождённых от несения службы.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Голованова заявил успевший сбежать в США экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много сообщений, что усложнён выезд мужчин тех категорий, которые раньше могли выезжать. Это и многодетные, и те, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможностями. И сегодня люди, которые уже неоднократно пересекали границу, не смогли выехать, или этот процесс очень усложнён», – сказал ведущий.

Алексей Арестович уверен, что этим людям следует быть готовыми стать мобилизованными и отправиться на фронт.

«Это усложнение перед мобилизацией, чтобы не выскочили люди, которые должны попасть под мобилизацию. Вообще, блокирование и усложнение выезда за границу – это одна из главных ошибок власти. И о последствиях неоднократно говорили, что это не похоже на государство, сражающееся за свободу. Я считаю это решение стратегически ошибочным, тем более, сейчас. Оно возбуждает все подозрения и опасения в отношении власти», – сказал экс-советник Зеленского.

«Многие рассказывают, что это россияне начали антимобилизационную кампанию, и прочее – никогда никакие спецслужбы не создают ситуации. Они всегда подстраиваются под уже сформированные ситуации. Владимира Ленина когда-то спросили: «А чего мы не создаём революционную ситуацию?». Он ответил: «Надо быть полными олухами, чтобы пытаться создать революционную ситуацию. Она создаётся историей. Но надо быть ещё большими олухами, чтобы ею не воспользоваться». Так вот, это наши власти проводят мобилизацию так, что у них есть отличные точки, куда давить. И они давят», – сказал Арестович, подразумевая, что Зе-офис сам даёт пас своим оппонентам.