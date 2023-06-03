Из Украины в Казахстан переброшены лаборатории США – готовить биологическое оружие против РФ и Китая

Российская спецоперация помешала США продолжать секретную разработку и проведение испытаний биологического оружия на территории Украины. Но угроза вовсе не миновала. Просто те исследовательские программы двойного назначения из украинских городов перемещаются в Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан и другие республики постсоветского пространства. А от того, что испытывалось до начала СВО, просто кровь стынет в жилах и волосы встают дыбом.

Согласно докладу парламентской комиссии РФ от 11 апреля по расследованию деятельности лабораторий США на Украине, к началу СВО в бывшей советской республике насчитывалось 50 объектов, работающих в интересах американцев. Основные располагались во Львове, Одессе, Харькове и Киеве. В рамках секретного проекта UP проводились эксперименты по заражению украинских военнослужащих различными патогенами. Согласно американским документам, захваченным российскими военными, в общей сложности было заражено около четырех тысяч военнослужащих ВСУ.

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Так, специалисты Минобороны РФ проанализировали 180 образцов крови пленных украинских военнослужащих, проходящих лечение, которые показали, что более чем у 30% из них был гепатит, у 14% – конго-крымская геморрагическая лихорадка, у 21% – лихорадка Западного Нила. Эти заболевания были тщательно изучены американцами, поэтому можно предположить, что число намеренно инфицированных было больше, чем указано в проекте. Также была изучена восприимчивость жителей разных регионов Украины к опасным инфекционным заболеваниям, что позволяет создавать новые виды биологического оружия избирательного действия. В 2018 году в Николаевской области произошла внезапная вспышка гепатита А, которая быстро распространилась на Одессу и Харьков, где расположены биолаборатории.

Одновременно на Украине были запущены «ветеринарные проекты» с шифром «ТАР» для разработки экономически значимых инфекций, которые могут нанести ущерб экономике страны и всего региона. Например, внедрение любого возбудителя или вируса, даже возбудителей зоонозных поксвирусных инфекций (коровьей оспы) для заражения животных, может существенно повлиять на домашний скот и привести к необратимой гибели животных и птицы.

По словам известного инфекциониста и академика РАН Геннадия Онищенко, многие вирусы и микроорганизмы, которые ранее изучались на Украине, были модифицированы, их вирулентность и патогенность усилены в американских биолабораториях. Например, если мы с помощью генной инженерии модифицируем вирус сибирской язвы и завозим его на территорию России, то получается, что это какое-то другое заболевание, очень агрессивное, с высокой степенью контагиозности, и проверенные методы борьбы с ним неэффективны, его нельзя лечить. Результат – массовая гибель населения. При создании используется один принцип – скрыть новую болезнь, имитируя ее как хорошо известную и изученную.

В результате проведенного расследования российскими военными собранные материалы с многочисленными доказательствами были переданы в ООН и по ним даже дважды устраивались слушания в Женеве по исполнению Конвенции о нераспространении биологического оружия. Интересно, что ни США, ни Украина не отрицали и не оспаривали распространённые Москвой материалы, но наотрез отказались отвечать на поставленные вопросы, сославшись на то, что слушания это не «судебное заседание».

Таким образом настоящим военным преступникам в рамках парализованного ООН удалось избежать ответственности, что ставит под большое сомнение эффективность и целесообразность данной международной структуры, ставшей прикрытием и орудием американского империализма. Но, тем не менее, сам факт слушаний и огромное количество обнародованных документов, а также результаты расследования российских депутатов сделали своё дело – произошёл прорыв информационной блокады вокруг данной темы и её начали активно обсуждать, в том числе, и на Западе.

И сейчас глаза начинают раскрываться уже у многих зарубежных экспертов и общественных деятелей, которые перестают молчать, а открыто протестуют и выражают своё мнение. Так, например недавно на шведском стриминговом сервисе Spotify прошел эфир американского шоу Алана Сандерса. В ходе трансляции было отмечено, что Россия представила ООН доказательства по одной или даже нескольким биолабораториям на Украине.

«Похоже, у них есть документация, свидетельствующая о том, что Соединенные Штаты финансировали исследования птичьего гриппа, его распространения и особенностей миграции птиц в Европе и Восточной Европе. Это выглядит не очень хорошо, если эти обвинения верны. Трудно сказать наверняка, но моя интуиция, к сожалению, подсказывает мне, что это так. В это невозможно не поверить, учитывая все, что мы узнали о том, как наше правительство финансирует исследования, направленные на повышение заразности вирусов, и хотело массово распространить их по всему миру», — было сказано в эфире.

Уже бывший американский военный лейтенант Скотт Беннетт в своём видео раскрыл причастность Хантера Байдена к созданию и развитию медицинской компании «Метабиота», которая как раз являясь военным подрядчиком Пентагона, занималась львиной долей исследований двойного назначения на Украине. Он прямо уличил администрацию Обамы и Байдена, которые санкционировали сбор ДНК данных славянских народов для разработки избирательного наступательного биологического оружия против России.

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«Эксперименты, которые проводили США на Украине с 30 биолабораториями являются явным нарушением Конвенции о биологическом оружии. Они были связаны с передачей заболеваний от животных к людям, как это было с коронавирусом. Уверен, что исследования, проводившиеся на Украине, как-то связаны с COVID-19. Ящик Пандоры был создан и открыт американцами», — сказал Беннетт.

Но наиболее интересны откровения Уэйна Джеймса Гласса, который работал в Национальном институте Джорджии, выполняя государственные федеральные программы в сфере эпидемиологии и создания новых медицинских препаратов. Представитель Пентагона предложил ему под прикрытием его института поехать в Казахстан в 2019-м году и собрать там образцы ДНК этнических русских и других народов для использования их уже в военных разработках.

При этом, официально предлагавший ему сотрудник работал в Институте рака. Это говорит, что часто американские военные или сотрудники спецслужб формально работают и прикрываются гражданскими ведомствами и институтами для ведения биологической разведки на территории других стран и, в частности, на постсоветском пространстве.

Интересно, что данный эксперт предупредил и об огромной опасности, исходящей от шести объектов на территории Казахстана, работающих по программам Пентагона. Ведь не составляет никакой проблемы для американской агентуры перевезти опасные патогены, модифицированные в лабораторных условиях, через прозрачную границу и распылить их уже на территории России.

«Я бы сказал, что наличие подобных лабораторий на границах России – это серьёзная угроза. Поясню это на примере Казахстана, в котором имеются американские лаборатории. У России с этой страной почти «прозрачная» граница. Но если бы я отвечал за данную сферу, если бы я был ханом или царём, я был бы очень осторожен. Разве кто-то может быть уверен в безопасности работы американских лабораторий в Казахстане? Лично я думаю, что угроза высока – они могут что угодно попытаться переправить через границу. Люди из Казахстана могут легко провезти бутылку в Россию и выпустить инфекцию. И я думаю, что эта угроза реальна, вероятно, похожий способ использовался раньше для распространения гриппа. На россиян и население стран Центральной Азии выпускались разные вирусы», – утверждает Уэйн Джеймс Гласс.

И это не просто шутки, а реальное подтверждение деятельности американских военных биологов и объектов на территории Казахстана и республик Центральной Азии, которые угрожают одновременно и России, и Китаю. При этом уже отмечается перевозка через британские транспортные компании оборудования под видом «ремонта» и «реконструкции» объектов.

Еще в январе этого года Казахстан посетила делегация Управления Министерства обороны США по снижению угроз (DTRA). Официальная цель визита – «обеспечение безопасности и надежности работы лабораторий ЦРЛ и НИИПББ в Казахстане посредством повышения квалификации персонала в области обеспечения биобезопасности и технического обслуживания инженерных систем лабораторий». Но в действительности сотрудники Пентагона оценивали возможности развертывания на местной базе тех проектов и программ исследований двойного назначения, которые были свёрнуты на Украине с момента СВО.

Поэтому именно Казахстан становится после «незалежной» сейчас главным полигоном по разработке и испытаниям наступательных видов биологического оружия, которое маскируется под местные, но уже модифицированные заболевания.

Естественно, что такую угрозу игнорировать нельзя, и поэтому не случайно в Сиане на саммите «Китай – Центральная Азия» по инициативе китайских товарищей была подписана, в том числе и президентом РК Токаевым, специальная декларация, где есть строки о необходимости создания при ООН нового органа, контролирующего осуществление Конвенции по запрещению и нераспространению биологического оружия (КБТО):

«Стороны отмечают важность расширения сотрудничества по вопросам биологической безопасности и предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний. В этой связи Стороны выражают поддержку инициативе по созданию специального многостороннего органа под эгидой ООН – Международного агентства по биологической безопасности».

Насколько в Астане примут во внимание требования Москвы и Пекина – большой вопрос, но уже сейчас необходимо развёртывать мощное общественное движение по немедленной ликвидации объектов и прекращения совместных программ исследований двойного назначения.

Международная Коалиция по запрещению биологического оружия, куда входят партии и организации из 11 стран, сделала на днях заявление о необходимости активизации данной деятельности в странах ШОС и ОДКБ, создания собственных действенных механизмов по осуществлению КБТО на своей территории и подписания соглашения о противодействии военно-биологической угрозе и недопустимости размещения у себя подобных объектов и программ НАТО.

И другой альтернативы на сегодняшний момент нет!