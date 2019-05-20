Из Украины вышлют двух американцев, задержанных в Чернобыльской зоне

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинские полицейские задержали две группы сталкеров в Чернобыльской зоне, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

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Так, вблизи Села Черевач было обнаружено мужчину и женщину, 21-летнюю жительницу Броваров и 30-летнего гражданина США, жителя штата Сан-Диего.

А в городе Припять полиция обнаружила двух киевлян.

Нарушители незаконно проникли на территорию зоны отчуждения в обход контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

В отношении них были составлены административные протоколы по ст. 46-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению” Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также полицией было направлено представление в Государственную миграционную службу касательно сокращения срока пребывания в Украине гражданина Соединенных Штатов Америки и принято решение обязать его покинуть территорию Украины. Материалы по украинцам передано в суд.